Sturmtief Ivan zieht heran und sorgt für Unwetter-Warnung

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Freitagnachmittag und -abend in ganz Nordrhein-Westfalen vor schweren Gewittern gewarnt, die zwischen 16 Uhr und Mitternacht aufkommen können. Schuld ist "Ivan" - ein Sturmtief, das von Südwesten Richtung Norden zieht. Die drohende Schauer- und Gewitterfront erreicht zunächst das Niederrhein-Gebiet und zieht dann weiter Richtung Ostwestfalen, berichtet Diplom-Meteorologe Dieter Hackenthal vom Dienstleister Wetterkontor.

Der DWD erwartet am Nachmittag kräftige Gewitter mit schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometern. Ab Spätnachmittag schwebt das meterologische Damoklesschwert über dem Münsterland. Im ungünstigen Fall entlädt sich das Unwetter in Form von Platzregen und Gewitter - auch Hagel-Niederschlag und Sturmböen drohen. Gesichert ist dies jedoch nicht, es besteht die Möglichkeit, dass das Münsterland auch verschont bleibt.

Ausblick für das Wochenende

Erst in der Nacht zu Mittwoch ist ein Unwetter über Nordrhein-Westfalen gezogen. Dabei richtete ein Tornado in Bocholt erheblichen Schaden an. Bei Windgeschwindigkeiten zwischen 180 und 250 Stundenkilometern wurden Häuser beschädigt, Bäume entwurzelt, ein Auto wie Spielzeug durch Luft geschleudert und eine Person leicht verletzt.

Tornado in Bocholt 1/9 Ein Auto liegt in Bocholt auf dem Dach. Durch ein Unwetter wurden Häuser beschädigt und Bäume entwurzelt. Es handelte sich um einen Tornado. Foto: ---

In der Nacht von Freitag auf Samstag werden vereinzelte Schauer vorhergesagt. Für Samstag kündigt der Meteorologe Dieter Hackenthal eine teils wolkige und sonnige Wetterlage im Münsterland an. Zwar kann es noch zu Regenfällen kommen, aber es besteht eine deutlich niedrigere Gewitter-Tendenz. Stattdessen erwartet der Experte stärkere Windböen, die Geschwindigkeiten bis zu 60 Stundenkilometern erreichen können. Die Temperaturen werden bei etwa 20 Grad liegen.

Auch am Pfingstsonntag soll es einen Sonne-Wolken-Mix geben. Die Temperaturen steigen wieder auf 22 bis 23 Grad an, der starke Wind nimmt wieder ab. Das hat aber auch zur Folge, dass aufgrund der feuchteren Luftverhältnisse die Gewitter-Tendenz wieder ansteigt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt laut Hackenthal bei 60 Prozent.

Prognose für den Wochenstart

Viele Wolken prägen das Himmelsbild am Pfingstmontag. Die Sonne kommt kaum noch durch, sie zeigt sich maximal ein bis zwei Stunden. Es wird bei Temperaturen um die 20/21 Grad ungemütlich, da erneut Regengüsse und Gewitter drohen - auch stürmische Böen sowie kleinkörniger Hagel sind laut DWD möglich.

Das wechselhafte Wetter setzt sich auch am Dienstag fort.