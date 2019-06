Pfingstwochenende startet sonnig

Bielefeld (dpa/lnw) - Das lange Wochenende in NRW beginnt am Samstag mit milden Temperaturen um die 20 Grad und vor allem nachmittags mit Sonne. Der noch schönere Tag sei aber der Pfingstsonntag, teilte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Während am Samstag nämlich noch Wind mit teils stürmischen Böen wehe, könne die Sonne am Sonntag bei nur schwachem Wind und zum Nachmittag abziehenden Wolken richtig strahlen. Es seien Höchsttemperaturen von 25 Grad zu erwarten. Erst am Montag ist wieder mit Schauern und teils gewittrigem Regen zu rechnen.

Von dpa