Wetterexperten warnen vor schweren Gewittern

Essen (dpa/lnw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Freitagnachmittag und -abend in ganz Nordrhein-Westfalen vor schweren Gewittern gewarnt. Die Warnung galt zunächst ab 16.00 Uhr für acht Stunden. Der DWD erwartet demnach am Nachmittag von Südwesten her kräftige Gewitter mit schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometern. Vereinzelt seien auch Orkanböen möglich, hieß es. Außerdem könnten in kurzer Zeit um die 15 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Möglich sei auch größerer Hagel mit Korngrößen von bis zu drei Zentimetern. Verantwortlich ist ein Tiefausläufer, der zur Nordsee zieht.

Von dpa