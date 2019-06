Sachverständige im Landtag uneins über Straßenausbaubeiträge

Düsseldorf (dpa) - Bei den umstrittenen Straßenausbaubeiträgen in Nordrhein-Westfalen herrscht auch unter Sachverständigen Uneinigkeit. Vor dem Bauausschuss im NRW-Landtag nahmen am Freitag rund ein Dutzend Vertreter von Verbänden, Kommunen und Initiativen Stellung. Anlass ist ein Vorstoß der SPD-Opposition, die umstrittenen Gebühren abzuschaffen. Die schwarz-gelbe Koalition will grundsätzlich an ihnen festhalten.

Von dpa