Mordkomplott gegen Lehrer: Schüler von Schule verwiesen

Dortmund (dpa/lnw) - Im Fall des mutmaßlichen Mordkomplotts von Schülern gegen einen Lehrer in Dortmund sind zwei Tatverdächtige endgültig der Schule verwiesen worden. Die Bezirksregierung habe am Freitag eine entsprechende Entscheidung der Schule bestätigt, sagte ein Behördensprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen sollen nun an einer anderen Schule unterrichtet werden. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe waren die beiden bereits suspendiert worden. Sie durften das Schulgelände nicht mehr betreten.

Von dpa