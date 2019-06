Krösche wirbt um Verständnis für Deal

Die beiden Clubs aus der Fußball-Bundesliga hatten im Zuge des Wechsel von Krösche ihre künftige Zusammenarbeit im sportlichen Bereich bekanntgegeben. Darauf drohten Fans des Aufsteigers mit Boykott der Spiele mit den Hinweis «kein «Marketinginstrument für ein Brauseprodukt sein» zu wollen.

Krösche hält diese Kritik für übertrieben: «Auch hinter großen Clubs wie Bayern München, Borussia Dortmund oder Schalke 04 stehen große Konzerne als strategische Partner. Bei RB ist es nur viel offensichtlicher. Hier steht der Verein im direkten Zusammenhang mit einem Produkt, aber das ist für mich nicht negativ. Dieser Verein bietet tollen Fußball - das muss das Wichtigste sein.»

Was die Inhalte des Kooperationsvertrags anbetrifft, war Krösche um Klarstellung bemüht: «Es geht nur um eine rein sportliche Zusammenarbeit. Ich gebe da mal ein Beispiel: Wenn die künftige sportliche Führung des SC Paderborn entscheidet, dass ein Spieler aus Leipzig für sie infrage kommt, dann werden wir versuchen, eine gute Lösung für beide Vereine und den Spieler zu finden. Aber noch mal: Der SCP bleibt autark und nur wenn der Verein einen Spieler haben möchte, wird RB aktiv.»

Krösche verwies auf die jahrelange Förderung des SC Paderborn durch den mittlerweile verstorbenen ehemaligen Präsidenten Wilfried Finke: «Auch deshalb läuft die Diskussion für mich in eine völlig falsche Richtung. Wir würden jetzt nicht in meinem Büro am Trainingszentrum sitzen, wenn Wilfried Finke nicht gewesen wäre. In Paderborn würde kein Stadion stehen und der Verein würde auch nicht zum zweiten Mal in der Bundesliga spielen.»