Sechs Jugendliche nach Raub auf Seniorinnen festgenommen

Dortmund (dpa/lnw) - Sechs Jugendliche sollen in Dortmund zwei Seniorinnen ausgeraubt haben. Die Jungen und Mädchen wurden am Freitag festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Am Morgen war eine 73-Jährige mit Rollator von zwei Jugendlichen im Park angesprochen und darum gebeten worden, einen Zehn-Euro-Schein zu wechseln. Dabei entrissen die beiden Jugendlichen der Frau die Geldbörse und flüchteten. Die Seniorin stürzte zu Boden, wurde aber nicht verletzt.

Von dpa