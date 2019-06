Jahrestag von NSU-Anschlag: Rechtsextremistische Flugblätter

Die Kriminalinspektion Staatsschutz habe Ermittlungen wegen der Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen aufgenommen, hieß es. Neben Aufrufen zur Gewalt gegen Muslime enthalten die Flugblätter auch Hakenkreuzdarstellungen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Blätter in unfrankierten Briefumschlägen seien im Zeitraum zwischen dem 29. Mai und dem 3. Juni verteilt worden.

Am 9. Juni 2004 hatten Mitglieder des «Nationalsozialistischen Untergrunds» (NSU) vor einem Friseursalon an der Keupstraße in Mülheim eine Nagelbombe gezündet. 22 Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. An diesem Sonntag ist auf der Keupstraße ein Straßenfest geplant. In Mülheim leben viele Menschen mit Migrationshintergrund.