Erst Sonne und Wolken, dann Schauer und Gewitter

Essen (dpa/lnw) - Das lange Pfingstwochenende endet in Nordrhein-Westfalen voraussichtlich mit Schauern und Gewittern. Am Montagvormittag soll es zunächst trocken bleiben, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Bei Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad schlage das Wetter im Tagesverlauf dann aber um: Landesweit könne es kräftig regnen und Gewitter geben, Starkregen sei vereinzelt möglich.

Von dpa