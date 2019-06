Metzelders Abschied als TV-Experte: Zurück zum Profifußball

Berlin (dpa) - Der frühere Nationalspieler Christoph Metzelder wird nicht mehr als TV-Experte bei Sky arbeiten und sucht nun einen Job in der Fußballbranche. Der 38-Jährige bestätigte am Sonntag per Twitter seinen Abschied von der Fernseh-Rolle, nachdem er zuvor der «Halterner Zeitung» gesagt hatte: «Ich habe in den letzten Wochen für mich entschieden, dass ich in den Profifußball zurückkehren möchte.» Sein Vertrag bei Sky sei nach sechs Jahren nicht verlängert worden. Er wolle aber auch nicht mehr als fester TV-Experte tätig sein, versicherte Metzelder. Zuletzt war er als Sportdirektor beim FC Schalke 04 und sogar als DFB-Präsident im Gespräch gewesen.

Von dpa