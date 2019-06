Hinter dunklen Brillen: Flensburg feiert Handballtitel

Flensburg (dpa) - Müde vom Party-Marathon am Vorabend und in der Nacht sind die deutschen Handball-Meister der SG Flensburg-Handewitt am Pfingstmontag von den Fans in ihrer Heimat gefeiert worden. Rund 3500 Anhänger des Bundesligisten versammelten sich auf dem zentralen Südermarkt der Stadt und bejubelten ihre Stars. Die Hälfte der Mannschaft hatte nach den Feierlichkeiten keine Stimme mehr, die andere Hälfte verbarg ihre müden Augen hinter dunklen Sonnenbrillen. «Mir ist alles egal. Ich bin jetzt Handball-Rentner», rief Mannschaftskapitän Tobias Karlsson heiser. Der 38 Jahre alte Schwede kehrt nach zehn Jahren bei der SG in seine Heimat zurück.

Von dpa