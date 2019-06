Jazz Rally Düsseldorf mit rund 250 000 Besuchern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rund 250 000 Musikfans haben die Jazz Rally in Düsseldorf besucht. Bei der 27. Auflage des Jazz-Festivals traten von Donnerstag bis Sonntag rund 500 Musiker aus mehr als 30 Ländern auf und spielten mehr als 60 Konzerte, wie die Veranstalter am Sonntag berichteten. «Faszinierende Acts und Musiker aus allen Kontinenten haben das Publikum begeistert», sagte einer der künstlerischen Leiter des Festivals, Reiner Witzel. Für den Sonntagabend waren weitere Auftritte geplant. Laut Organisatoren ist die Jazz Rally Düsseldorf das größte deutsche Jazz-Festival. Es soll auch im kommenden Jahr wieder an Pfingsten stattfinden.

Von dpa