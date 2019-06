Tränen beim VfL Gummersbach: Erster Abstieg aus Bundesliga

Düsseldorf (dpa/lnw) - Handball-Traditionsverein VfL Gummersbach ist erstmals nach 53 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit abgestiegen. Am letzten Spieltag kamen die Oberbergischen in einem nervenaufreibenden Abstiegsendspiel beim direkten Konkurrenten SG BBM Bietigheim am Sonntag nicht über ein 25:25 (13:14) hinaus. Weil im Paralellspiel die Eulen Ludwigshafen 31:30 (14:15) gegen die GWD Minden gewannen, musste das letzte Gründungsmitglied, das seit 1966 ununterbrochen in der Bundesliga spielte, auf dramatische Art und Weise den Gang in die Zweitklassigkeit antreten - zusammen mit Bietigheim.

Von dpa