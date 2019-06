Ab Mittag drohen am Pfingstmontag Gewitter in NRW

Essen (dpa/lnw) - Am Pfingstmontag drohen ab dem Mittag Gewitter in Nordrhein-Westfalen. Dabei könnte es Starkregen, Hagel und Sturmböen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Flächendeckende Unwetter sind einer DWD-Meteorologin zufolge aber nicht zu erwarten. Ab dem Abend solle sich das Wetter wieder beruhigen. Im Tagesverlauf sind Temperaturen von 21 bis 25 Grad möglich.