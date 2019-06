Borgholzhausen (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer mutmaßlich getöteten Seniorin in einer Wohnung in Borgholzhausen bei Bielefeld ermittelt die Polizei weiter zu den Hintergründen der Tat. Das sagte ein Sprecher am Montag.

Am Samstag hatte die Polizei die Leiche der 86 Jahre alten Frau gefunden. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Seniorin getötet wurde, wie Polizei und Staatsanwaltschaft nach dem Fund gemeinsam mitgeteilt hatten. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Beamte entdeckten die Tote am Samstagmorgen in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Nachbarin hatte die Polizei gerufen, weil die 86-Jährige nicht auf die Türklingel reagiert hatte. Ein Notarzt stellte dann den Tod der Frau fest. Weitere Details waren auch am Pfingstmontag nicht bekannt.