Nach Gasaustritt: Freunde retten bewusstloses Paar

Beverungen (dpa/lnw) - Großes Glück bei einem Festival-Besuch: Ein bei ausströmendem Gas in seinem Wohnmobil bewusstlos gewordenes Ehepaar ist durch Freunde gerettet worden. Das Paar hatte das Orange Blossom Spezial Festival in Beverungen bei Höxter besucht, und das Gas war aus einer aufgedrehten Propangasflasche ausgetreten, wie die Polizei am Montag berichtete. «Wir gehen von einem Unfall aus», sagte ein Sprecher der Ermittler. Vermutlich sei das Ehepaar wegen des Gases bewusstlos geworden.

Von dpa