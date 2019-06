Betrunkener Mann bewirft Polizeiauto mit Bierflaschen

Monheim (dpa/lnw) - Ein betrunkener 34-Jähriger hat aus seiner Wohnung heraus ein Polizeiauto mit Bierflaschen beworfen. Die Beamten waren davor in der Nacht zu Montag wegen einer Ruhestörung zu einem Mehrfamilienhaus in Monheim bei Düsseldorf gerufen worden, wie die Polizei berichtete. Als die Polizisten das Haus betraten, klirrte es. «Schnell stellten sie fest, dass der vor dem Haus abgestellte Streifenwagen von einem Balkon der oberen Etage mit Bierflaschen beworfen wurde», hieß es in der Mitteilung. Eine Flasche traf das Auto und beschädigte Dach und Motorhaube.

Von dpa