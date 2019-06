Chemikalie in Düsseldorfer Lagerhalle gerät in Brand

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Düsseldorf ist in der Nacht zu Montag in einer Lagerhalle eine Chemikalie für Grundwasserreinigung in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 70 Leuten im Einsatz, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Es kam zu Rauch und Geruchsbelästigungen, eine Gefahr für die Bevölkerung bestand aber nicht. «Die Feuerwehr ist auf den Straßen präsent und kontrolliert stetig alle umliegenden Bereiche», hieß es.