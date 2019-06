Mittelstrecklerin Klosterhalfen schafft WM-Norm

Portland (dpa/lnw) - Die Leverkusener Mittelstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen hat bei einem Doppelstart in Portland (USA) ihre gute Frühform unter Beweis gestellt. Die 22-Jährige, die seit dem Winter im Nike Oregon Project an der US-Westküste trainiert, blieb am Sonntag (Ortszeit) als Siegerin über 1500 Meter in 4:03,30 Minuten um 3,20 Sekunden unter der Norm für die Weltmeisterschaften, die im Herbst in Dohas Hauptstadt Katar stattfinden. Laut Angaben des Deutschen Leichtathletik-Verbandes war es die viertschnellste 1500-Meter-Freiluft-Zeit in der Karriere der Rheinländerin.

Von dpa