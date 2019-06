Polizei ermittelt nach tödlichem Badeunfall - Zweijähriger ertrunken

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach dem Tod eines Zweijährigen am Pfingstmontag in einem Schwimmbad in Gelsenkirchen versucht die Polizei, den Ablauf zu rekonstruieren. «Die Ermittlungen laufen», sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Der Junge war am Montag leblos im Nichtschwimmerbecken gefunden worden, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Das Kind starb im Krankenhaus. Zuvor hatte ein Schwimmmeister noch versucht, den Zweijährigen zu reanimieren.

Von dpa