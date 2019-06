62-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Recklinghausen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine 62-jährige Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Recklinghausen ums Leben gekommen. Die Frau wurde am frühen Mittwochmorgen von den Rettungskräften in ihrer brennenden Wohnung im ersten Obergeschoss aufgefunden und nach einer Wiederbelebung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Feuerwehr Recklinghausen mit. Dort sei die Frau ihren schweren Verletzungen erlegen.

Von dpa