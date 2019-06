Attacke in England: Mönchengladbacher Schüler liegt im Koma

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach einer Prügelattacke in England liegt ein Schüler nach Angaben seiner Heimatstadt Mönchengladbach im Koma. Das 17-jährige Opfer gehe in Mönchengladbach zur Schule und sei auf Abschlussfahrt mit insgesamt zwei Klassen gewesen, sagte der Sprecher der Stadt, Wolfgang Speen, am Mittwoch. «Sein Zustand ist ernst.» Die Mutter sei bei ihrem Jungen, der in einem Londoner Krankenhaus notoperiert worden war. Die «Rheinische Post» hatte zuvor berichtet.

Von dpa