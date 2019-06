NRW-Initiative «Aufbruch Fahrrad» meldet 200000 Unterstützer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Volksinitiative «Aufbruch Fahrrad» hat am Mittwoch nach Angaben des Vereins «Mehr Demokratie» über 206 000 Unterschriften an den Landtag übergeben. Ziel der Initiative ist der Ausbau des Radverkehrs und der Radwege in Nordrhein-Westfalen. Wenn die Landtagsverwaltung nach Prüfung der Unterschriften mindestens rund 66 000 als gültig anerkennt, hat sich der Landtag mit dem Anliegen zu beschäftigen. Allerdings muss das Landesparlament nicht im Sinne der Initiative entscheiden.

Von dpa