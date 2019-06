Panzerknacker waren im Tresorraum: Während der Öffnungszeit

Düsseldorf (dpa/lnw) - Panzerknacker haben in Düsseldorf ein Schließfach im Tresorraum einer Bank aufgebrochen - während der Öffnungszeit. Unbemerkt von den Mitarbeitern der Bankfiliale sei es den Gangstern gelungen, mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro zu entkommen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Wie die Männer in den besonders gesicherten Tresorraum gelangen konnten, sei Teil der Ermittlungen. Der freche Coup war dem Duo am Dienstagnachmittag gelungen.

Von dpa