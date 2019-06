Ausgebeutetes Opfer sagt in Hanauer Prostitutionsprozess aus

Hanau (dpa/lhe) - Im Prozess gegen mutmaßliche Bordellbetreiber wegen des Aufbaus einen bundesweiten Prostitutionsrings mit Transsexuellen aus Thailand hat eines der Opfer ausgesagt. Die 25-Jährige berichtete am Donnerstag vor dem Landgericht Hanau, dass sie ausgebeutet worden sei. Den Großteil ihrer Einkünfte habe sie den Betreibern aushändigen müssen. Davon seien Schulden für die Einreise in Höhe von 18 000 Euro sowie Kosten für Unterkunft und Verpflegung abgezogen worden. Sie gab an, zeitweilig rund um die Uhr für Sex zur Verfügung stehen zu müssen. Sie sei in Siegen (NRW), Rastatt (Baden-Württemberg), Hannover (Niedersachsen), Rodgau und Maintal (Hessen) tätig gewesen. Die Sex-Arbeiterin sei fast immer eingesperrt gewesen in den Häusern.

Von dpa