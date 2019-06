Die Bahn baut: Streckensperrungen in den Sommerferien

Am Donnerstag stellte die Netzbetreiberin DB Netz AG in Duisburg die Einzelheiten des Ersatzfahrplans vor. Unter anderem wird der Düsseldorfer Flughafen in den Sommerferien nicht vom Fernverkehr angefahren. Reisende können den Flughafen aber mit Regional- und S-Bahnen erreichen. Zwischen Essen und Duisburg fahren tagsüber Expressbusse im Zehnminutentakt. Sie halten nur in Mülheim. Abends verlängert sich der Takt auf 15, nachts auf 30 Minuten.