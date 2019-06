Radfahrerin kommt bei Zusammenstoß mit Lkw ums Leben

Aachen (dpa/lnw) - Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw am Donnerstagmorgen in Aachen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam es an einem Kreisverkehr zur Kollision mit dem Lastwagen. Um den Unfallhergang aufzuklären, schaltete die Polizei einen Sachverständigen ein. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Von dpa