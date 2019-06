BASF baut bis zu 200 Stellen in Münster ab

Münster (dpa/lnw) - Der Chemiekonzern BASF will am Standort Münster bis Ende 2021 bis zu 200 Stellen im Unternehmensbereich Coatings abbauen. Grund dafür sei das schwierige Marktumfeld in der globalen Automobilindustrie, berichtete der Konzern am Donnerstag. BASF Coatings stellt unter anderem Fahrzeuglacke her. Bislang beschäftigt das Unternehmen in Münster rund 2500 Mitarbeiter. Der Personalabbau soll über natürliche Fluktuation und ein Freiwilligenprogramm erfolgen, wie BASF betonte. Der Schritt sei Bestandteil eines weltweiten Programms zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensbereichs.

Von dpa