Gericht: Kirche muss Journalisten nicht Auskunft geben

Das Gericht erklärte, der presserechtliche Auskunftsanspruch scheitere in diesem Fall daran, da es sich bei der Kirche nicht um eine Behörde handele. Die Anlageentscheidungen des Erzbistums seien eine «innerkirchliche Angelegenheit». Das Gericht ließ Berufung zu, so dass in der Sache womöglich noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.