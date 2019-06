CDU, SPD und Grüne in NRW wollen Geschenke für Blutspender

Für Blutspender gibt es in mehreren Ländern unterschiedliche Anreize: Etwa Schokolade und Steuervergünstigungen in Polen, Wellnessgutscheine in Tschechien und freie Tage in Italien. In Deutschland und einigen Nachbarländern wird dagegen vor allem an das Gewissen der Spender appelliert. Der größte Spendendienst hierzulande, das Deutsche Rote Kreuz (DRK), setzt auf Ehrenamtlichkeit, wie DRK-Generalsekretär Christian Reuter betont. Am 14. Juni ist Weltblutspendetag.