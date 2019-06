Greuther Fürth verpflichtet Stürmer Zahn für U23-Team

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hat Stürmer Benedikt Zahn von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, ist der 23-Jährige zunächst für die U23 der Franken vorgesehen. Er soll aber auch am Trainingsbetrieb der Profis teilnehmen. Zahn erzielte zuletzt 18 Tore und gab sechs Vorlagen in der Oberliga Westfalen. Er erhält einen Zweijahresvertrag mit vereinsseitiger Verlängerungsoption.

Von dpa