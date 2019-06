Polizei: ICE-Trassensperrung womöglich wegen Kofferdiebs

Frankfurt/Main/Montabaur (dpa) - Ein enttäuschter Kofferdieb könnte nach Angaben der Bundespolizei die stundenlange Sperrung der ICE-Strecke Köln-Frankfurt verursacht haben. In einem Zug in Richtung Frankfurt sei einem Mann am Donnerstag ein Hartschalenkoffer gestohlen worden, sagte der Trierer Bundespolizeisprecher Stefan Döhn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der Dieb sei dann mit dem Koffer offensichtlich bei einem Halt im Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens ausgestiegen.

Von dpa