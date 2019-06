Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Diskussion um hohe Mieten hat auch NRW-SPD-Chef Sebastian Hartmann einen Mietendeckel gefordert, um Zeit für den Bau von mehr Wohnraum zu gewinnen. Die Ursachen der steigenden Preise am Wohnungsmarkt müssten bekämpft werden, sagte Hartmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Das heißt: bauen, bauen, bauen», sagte Hartmann.

Von dpa