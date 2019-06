Halle: Zverev gegen Haase, knifflige Aufgabe für Federer

Halle (dpa) - Deutschlands bester Tennisspieler, Alexander Zverev, hat für seine Wimbledon-Generalprobe eine machbare Auftakt-Aufgabe erwischt. Der Weltranglisten-Fünfte tritt beim Rasenturnier im westfälischen Halle zunächst gegen den Niederländer Robin Haase an, wie die Auslosung am Samstag ergab. Gegen den Weltranglisten-67. hat der Hamburger, der in Stuttgart in dieser Woche früh gescheitert war, allerdings bereits zwei von fünf Duelle verloren. Die Veranstaltung in Halle beginnt am Montag und gilt als wichtigstes Herren-Turnier in Deutschland.

