Brand in Entsorgungsbetrieb: Eine Million Euro Schaden

Beverungen (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb in Beverungen (Kreis Höxter) ist laut Polizei ein Sachschaden von etwa einer Million Euro entstanden. Aus einer Lagerhalle seien in Folge des Brandes von Altpapier, Elektroschrott und Hausmüll dichte Qualmwolken aufgestiegen, teilte die Polizei in Höxter am Samstagabend mit. Mehr als 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

Von dpa