Bienenschwarm setzt Jugendliche in Sattelkammer fest

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein Bienenschwarm hat drei Jugendliche auf einem Reiterhof in Mönchengladbach am Verlassen der Sattelkammer gehindert. Am Samstag hatte sich der Schwarm Honigbienen im Innenhofbereich an einem Türrahmen zur Sattelkammer niedergelassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dadurch wurde den drei Jugendlichen der Weg nach draußen versperrt. Die Einsatzkräfte informierten einen Imker, der die Bienen schließlich einfing.

Von dpa