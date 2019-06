Ermittler: Baby lag mit Hausmüll in zugeknotetem Müllsack

Kierspe/Iserlohn (dpa/lnw) - Das von Polizisten in Kierspe bei Lüdenscheid gefundene Baby ist nach ersten Ermittlungsergebnissen möglicherweise in letzter Minute gerettet worden. Die Beamten hätten das Neugeborene am Freitag in einem zugeknoteten Plastiksack gefunden, sagte Staatsanwalt Michael Burggräf am Montag vor Journalisten in Iserlohn. Sie hätten ein Wimmern aus der Mülltüte gehört.

Von dpa