Titz holt Hamburger Torwart-Talent Golz nach Essen

Essen (dpa/lno) - Torwart-Talent Jakob Golz ist seinem ehemaligen Trainer Christian Titz vom Hamburger SV zum Fußball-Regionalligisten Rot-Weiß Essen gefolgt. Der 20-Jährige hatte bereits in der U17 und in der U21 beim hanseatischen Traditionsclub unter Titz gespielt. Golz, Sohn des langjährigen HSV-Schlussmanns Richard Golz, bestritt insgesamt acht Regionalliga-Spiele für die zweite Mannschaft der Hamburger. In Essen erhielt er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, teilte RWE am Montag mit.

Von dpa