«Audi-Bande»: Mitangeklagter bestreitet Sprengaktion

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der sogenannten «Audi-Bande» hat ein Angeklagter die Vorwürfe gegen ihn bestritten. Er sei bei der Sprengung eines Geldautomaten in Mönchengladbach nicht dabei gewesen, sagte er am Dienstag. Er habe allerdings für 1000 Euro einen gestohlenen Audi von Arnheim nach Köln gebracht. Dabei habe er seine schwarze Mütze im Wagen liegenlassen und so für den DNA-Treffer in eigener Sache gesorgt. Er habe gewusst, dass der Wagen gestohlen gewesen sei, aber nicht, wofür er verwendet werden sollte.

Von dpa