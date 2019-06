Geldautomaten-Sprengung ging nach hinten los

Daraufhin hätten die beiden Täter versucht, die Eingangstüren aufzubrechen, um in den Vorraum einzudringen. Mit einem Teil der Geldscheine seien sie dann - vermutlich in einem Audi - in unbekannte Richtung geflüchtet. Am Tatort fanden die Beamten einen zerstörten Geldautomaten, Trümmer und eine größere Anzahl herumliegender Geldscheine vor. Die Detonation riss Anwohner aus dem Schlaf.