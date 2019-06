Zahnarzt wegen Drogenhandels zu Gefängnisstrafe verurteilt

Krefeld (dpa/lnw) - Ein Zahnarzt ist in Krefeld wegen Drogenhandels zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Seine Ehefrau erhielt am Dienstag vom Landgericht wegen Beihilfe eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. In einer von ihnen vermieteten Wohnung in Nettetal war eine Cannabis-Plantage mit 1300 Pflanzen entdeckt worden. Das Gericht zeigte sich davon überzeugt, dass der Dentist als Vermieter davon gewusst habe, was in der Wohnung geschehe.

Von dpa