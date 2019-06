Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei musste in Nordrhein-Westfalen in der vergangenen Woche 38 Mal wegen ausufernder Hochzeitsfeiern einschreiten. Dies sei eine Verdopplung im Vergleich zur Vorwoche gewesen, sagte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums am Dienstag auf dpa-Anfrage. In der Vorwoche waren nach jüngsten Angaben 17 Vorfälle bekannt geworden.

Von dpa