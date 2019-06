Mann fällt nach Fahrt hin und gerät unter Bus

Wülfrath (dpa/lnw) - Ein offensichtlich betrunkener 68-Jähriger ist nach einer Busfahrt hingefallen, unter das Fahrzeug geraten und schwer verletzt worden. Zeugen beobachteten, dass der Mann in Wülfrath schwankend aus dem Bus ging und dann auf Höhe der hinteren Achse des Busses am Bordstein ausrutschte, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. «Dabei geriet das Bein des Mannes unter den Reifen und wurde bei Schrittgeschwindigkeit überrollt.» Der 68-Jährige Mann wurde nach dem Unfall am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte laut Polizei zuvor den Busfahrer gefragt, ob er direkt bei seiner Wohnung aussteigen dürfe. Weil der Mann einen «erheblich alkoholisierten Eindruck» gemacht habe, ließ ihn der Busfahrer dort und nicht an der nächsten Haltestelle aussteigen.

Von dpa