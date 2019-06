Aylin Tezel verbringt viel Zeit in London

Berlin (dpa) - Schauspielerin Aylin Tezel (35, bekannt aus dem Dortmunder «Tatort») verbringt gerade sehr viel Zeit in London - aus Sorge vor Verschlechterungen durch den Brexit. «Ich bin sehr oft da, weil ich die Zeit vor dem Brexit nutzen möchte in der Hoffnung, dass er nicht passiert», sagte sie am Dienstagabend in Berlin beim «Raffaello Summer Day», einer Charity-Veranstaltung zugunsten von Straßenkindern und jungen Obdachlosen. «Ich hoffe auch nicht, dass ich irgendwann ein Visum benötige, um nach London zu fliegen.»

Von dpa