A1-Rheinbrücke: Bauarbeiten an Giftmülldeponie gehen weiter

Leverkusen (dpa/lnw) - Im Zuge der langwierigen Bauarbeiten an der A1-Rheinbrücke in Leverkusen geht der Aushub von Chemieabfällen weiter. Ab Montag starten für rund zwei Wochen Aushubarbeiten an der alten Giftmülldeponie von Bayer neben der A59 im Bereich des Autobahnkreuzes Leverkusen West, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW am Mittwoch mitteilte. Dort soll ein Fundament für die nächsten Brückenteile gegossen werden.

Von dpa