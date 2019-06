Ehemalige Heimkinder: Längere Meldefristen für Entschädigung

Im Landtag baten NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU), Rainer Maria Kardinal Woelki und der Vorstand der Diakonie Rheinland-Westfalen Lippe, Thomas Oelkers, in einer Gedenkstunde die Betroffenen für ihr jahrelang erlittenes Leid um Entschuldigung. «Sie mussten unvorstellbare Gewalt erleiden, und wir haben Sie allein gelassen», sagte Laumann. Der Minister befürwortete eine Verlängerung der Entschädigungsfristen. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) habe sich dafür ausgesprochen. Aber auch die Kirchen und die anderen Bundesländer müssten sich positionieren.

Die 2017 gegründete Stiftung Anerkennung und Hilfe richtet sich an Menschen, die zwischen 1949 und 1975 in der Bundesrepublik und zwischen 1949 und 1990 in der DDR Leid erlitten haben. Die Stiftung ist mit 288 Millionen Euro ausgestattet. Bundesweit sind nach Schätzungen knapp 100 000 Menschen betroffen. In Nordrhein-Westfalen haben sich nach Angaben der Landschaftsverbände bisher rund 3550 Betroffene an die Anlaufstellen gewandt. In 2136 Fällen habe es Entschädigungszahlungen gegeben. Gezahlt wird eine einmalige Pauschale von 9000 Euro.