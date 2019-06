Kooperation mit Schweiz: Drogenring zerschlagen

Ein weiterer 33 Jahre alter Tatverdächtiger wurde in der Wohnung des 30-Jährigen festgenommen. Dort fanden die Beamten eine größere Menge an Drogen, unter anderem Amphetamine, Marihuana und Heroin. Auch in Wesel wurde ein 31 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen. Weitere überführte tatverdächtige Drogenkuriere und Drogenhändler befinden sich bereits in der Schweiz und in Kleve in Haft. Im Laufe der gesamten Ermittlungen stellte die Polizei rund fünf Kilogramm Kokain sicher.