Laschet: Menschen haben Vertrauen in Politik verloren

Dortmund (dpa) - Bei vielen Menschen ist das Vertrauen in Staat und Kirche nach Worten von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet in den vergangenen Jahren geschwunden. Man vertraue Piloten, Zugführern oder Ärzten, aber «nicht mehr den großen Institutionen oder der Politik», sagte der CDU-Politiker bei einem Empfang kurz vor der offiziellen Eröffnung des Evangelischen Kirchentags in Dortmund am Mittwoch. «Kirchentage sind immer Maßstab, was gerade die Gesellschaft bewegt.» Die Losung des 37. Deutschen Evangelischen Kirchentags «Was für ein Vertrauen» sei treffend gewählt.

Von dpa