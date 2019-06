Wehen Wiesbaden leiht Torhüter Bartels vom 1. FC Köln aus

Der gebürtige Wiesbadener Bartels spielte in der abgelaufenen Saison 17 Mal für die zweite Mannschaft der Kölner. Er ist aktueller U20-Nationalspieler. «Jan-Christoph bringt alles mit, was ein Torhüter an Qualitäten benötigt, um 2. Bundesliga zu spielen. Wir haben ihn bewusst als Konkurrenten für Lukas Watkowiak verpflichtet», betonte Trainer Rüdiger Rehm.