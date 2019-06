Mann bei Wohnungsbrand in Bochum verletzt

Bochum (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Bochumer Mehrfamilienhaus ist ein 59-Jähriger schwer verletzt worden. Die Einsatzkräfte waren in der Nacht zu Donnerstag zu dem Brand gerufen worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Sofa in einer Wohnung hatte aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Der Bewohner der Wohnung flüchtete sich auf den Balkon. Die Feuerwehr brachte den Mann durch das Treppenhaus ins Freie. Er erlitt dabei schwere Rauch- und Brandverletzungen.